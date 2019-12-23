Elazığ hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu - Son Dakika
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Elazığ hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu

6 saat önce

Hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturduELAZIĞ'da, F.A., eve girmeye çalışan hırsızı yakalayıp, kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturup bekledi.

Hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu

ELAZIĞ'da, F.A., eve girmeye çalışan hırsızı yakalayıp, kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturup bekledi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden F.A., bir evin dış kapısını zorlayarak girmeye çalışan hırsızı fark etti. F.A., hırsızı yakalayıp, yere yatırdı. Olayın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın yapılmasıyla F.A., hırsızın kaçmasını önlemek için üzerinde oturarak, polisin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan BAY/ELAĞIZ, (DHA)-

Elazığ hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu

Ulukent, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:57 Kaynak: DHA
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