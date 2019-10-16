Elazığ Huzurevi'nde sürpriz doğum günü kutlaması

Elazığ'da huzurevinde kalan 74 yaşındaki Aziz Taylan için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Elazığspor'un emektar malzemecisi ve aynı zamanda Türkiye finallerine çıkmaya hak kazanan Huzurevi Bocce Takımı kaptanı olan Aziz Taylan'a doğum günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Huzurevinde düzenlenen kutlamada, pasta kesildi, Taylan'a hediyeler verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, kurumlarda kalan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bu tür etkinliler yaparak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Böyle sürprizler ile mutlu olduklarını ifade eden Kenç, şunları kaydetti:

"Elazığspor'un emektarı efsane malzemeci Aziz Taylan'ın 74'üncü yaş gününü kutladık. Allah, hayırlı ömürler nasip etsin. Temel hedefimiz yaşlıların kaliteli bir yaşam sürmesi. Bugün Türkiye finallerine gidecek Bocce takımı ile de birlikteyiz. Aziz beye de bundan sonraki yaşamında başarı dilerken özellikle kuruluşumuzun idarecilerine ve değerli mesai arkadaşlarımıza büyüklerimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

Kendisi için sürpriz kutlama yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Taylan da 74'üncü yaş gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.