Elazığ'ı 3.7'lik deprem salladı
12 saat önce
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 21.51 sıralarında yerin 10 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi. - ELAZIĞ
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