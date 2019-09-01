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Elazığ'ı 3.7'lik deprem salladı

12 saat önce

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ı 3.7'lik deprem salladı, System.String[]

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da saat 21.51 sıralarında yerin 10 km derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi. - ELAZIĞ

Başbakanlık, Elazığ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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