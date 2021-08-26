Elazığ'ı üzen başkanın hikayesi

Elazığ'ın köklü amatör takımı Sürsürüspor'un eski başkanı Yunus Atlı, yakalandığı korona virüsü yense de akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle entübe edildi. Atlı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Elazığ futbolunun yakından tanıdığı ve beyefendi kişiliği ile gönüllere giren 3 çocuk babası Yunus Atlı (38), yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Elazığ amatörünün köklü takımı Sürsürüspor'da bir dönem başkanlık yapan ve şehirde halı saha işletmeciliği de yapan Atlı, yurt dışında yakalandığı korona virüsü atlattı. Korona virüsü atlattıktan sonra Covid-19 aşısını da olan Yunus Atlı, Türkiye'ye döndükten sonra akciğer yetmezliği tanısıyla fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçirmiş olduğu korona virüs rahatsızlığının Atlı'nın ciğerlerinde tahribat oluşturduğu bilgisi aile bireyleriyle paylaşıldı ve genç başkan önceki gün entübe edildi. Atlı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ