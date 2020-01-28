Elazığ icadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ icadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü - Son Dakika

Elazığ icadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü

6 saat önce

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü.

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü

Elazığ icadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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