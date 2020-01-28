Elazığ icadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü - Son Dakika

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Elazığ icadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü
6 saat önce
Elazığ İcadiye Mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
Elazığ İcadiye Mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı drone görüntüsü
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