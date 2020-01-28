Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 4 - Son Dakika

ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 4

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir