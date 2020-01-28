Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 5 - Son Dakika

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Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 5
14 dakika önce
ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 5.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:16 Kaynak: DHA
ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 5
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