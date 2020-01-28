Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 6 - Son Dakika

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Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 6
6 saat önce
ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 6.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:31 Kaynak: DHA
ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 6
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