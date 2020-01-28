Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 7 - Son Dakika

Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 7

6 saat önce

ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 7 (DRONE)

ELAZIĞ İcadiye Mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 7 (DRONE)

Elazığ icadiye mahallesi'ndeki risk oluşturan binanın yıkımı devam ediyor - 7

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:08 Kaynak: DHA
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