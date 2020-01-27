Elazığ için Ermenek'te yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ için Ermenek'te yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Elazığ için Ermenek'te yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deremin ardından yaraların sarılması için yurt genelinde başlatılan yardım kampanyalarına Karaman'ın Ermenek ilçesi de katıldı.

Elazığ için Ermenek'te yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deremin ardından yaraların sarılması için yurt genelinde başlatılan yardım kampanyalarına Karaman'ın Ermenek ilçesi de katıldı.


Ermenek Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına siyasi partilerin ilçe teşkilatları, ilçe ve belde belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve Ermenek Spor Kulübü de destek verme kararı aldı.


Bu kapsamda Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yardım komisyonu kuruldu. Komisyona Ermenek Lisesi Müdürü Murat Belen'in başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Komisyon deprem bölgesine gönderilecek yardımların ise ısıtıcı, elbise, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşması kararlaştırıldı. Yardımların hükumet konağı karşısındaki eski Sümerbank binasında toplanacağı belirtildi. Köylerden yardım etmek isteyen vatandaşlarınsa köy muhtarlıkları veya köy imamları ile irtibata geçmeleri söylendi. Yardımseverler gönderecekleri yardım malzemelerini en son 30 Ocak Perşembe günü akşamına kadar toplama yerine teslim etmeleri de istendi. - KARAMAN

Karaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi
Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ için Ermenek'te yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]