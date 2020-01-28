Elazığ içişleri bakanı soylu manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ içişleri bakanı soylu manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Elazığ içişleri bakanı soylu manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu

6 saat önce

ELAZIĞ İçişleri Bakanı Soylu Manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ İçişleri Bakanı Soylu Manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu

Elazığ içişleri bakanı soylu manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu

Süleyman Soylu, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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