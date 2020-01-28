Elazığ içişleri bakanı soylu manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Elazığ içişleri bakanı soylu manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu
6 saat önce
ELAZIĞ İçişleri Bakanı Soylu Manisa'daki deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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