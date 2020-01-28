Elazığ ıçışleri bakanı soylu ve sağlık bakanı koca depremin en fazla etkilendiği çavrimtası köyünde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ıçışleri bakanı soylu ve sağlık bakanı koca depremin en fazla etkilendiği çavrimtası köyünde - Son Dakika

Elazığ ıçışleri bakanı soylu ve sağlık bakanı koca depremin en fazla etkilendiği çavrimtası köyünde

6 saat önce

ELAZIĞ Içışleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca depremin en fazla etkilendiği Çavrimtası köyünde.

ELAZIĞ Içışleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca depremin en fazla etkilendiği Çavrimtası köyünde

Elazığ ıçışleri bakanı soylu ve sağlık bakanı koca depremin en fazla etkilendiği çavrimtası köyünde

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
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