Elazığ ıçışleri bakanı soylu ve sağlık bakanı koca depremin en fazla etkilendiği çavrimtası köyünde - Son Dakika

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Elazığ ıçışleri bakanı soylu ve sağlık bakanı koca depremin en fazla etkilendiği çavrimtası köyünde
6 saat önce
ELAZIĞ Içışleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca depremin en fazla etkilendiği Çavrimtası köyünde.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Içışleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca depremin en fazla etkilendiği Çavrimtası köyünde
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