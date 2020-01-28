Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ile sağlık bakanı fahrettin koca, taziye evinden çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ile sağlık bakanı fahrettin koca, taziye evinden çıktı - Son Dakika

Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ile sağlık bakanı fahrettin koca, taziye evinden çıktı

6 saat önce

ELAZIĞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziye evinden çıktı.

ELAZIĞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziye evinden çıktı

Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ile sağlık bakanı fahrettin koca, taziye evinden çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
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