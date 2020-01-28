Son Dakika › Güncel › Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ile sağlık bakanı fahrettin koca, taziye evinden çıktı - Son Dakika
Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ile sağlık bakanı fahrettin koca, taziye evinden çıktı
6 saat önce
ELAZIĞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziye evinden çıktı. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
Son Dakika İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim