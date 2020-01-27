Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ve sağlık bakanı fahrettin koca suriyeli afet gönüllüsü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ve sağlık bakanı fahrettin koca suriyeli afet gönüllüsü... - Son Dakika

Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ve sağlık bakanı fahrettin koca suriyeli afet gönüllüsü...

6 saat önce

ELAZIĞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Suriyeli afet gönüllüsü Mahmut ile bir araya geldi.

ELAZIĞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Suriyeli afet gönüllüsü Mahmut ile bir araya geldi

Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ve sağlık bakanı fahrettin koca suriyeli afet gönüllüsü...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:05 Kaynak: DHA
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