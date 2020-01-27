Son Dakika › Güncel › Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ve sağlık bakanı fahrettin koca suriyeli afet gönüllüsü... - Son Dakika
Elazığ içişleri bakanı süleyman soylu ve sağlık bakanı fahrettin koca suriyeli afet gönüllüsü...
6 saat önce
ELAZIĞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Suriyeli afet gönüllüsü Mahmut ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:05 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir