Elazığ ihracatı 2021'de artarak devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2020 yılı için Elazığ ihracat rakamları temmuz ayı 6 milyon 662 bin dolar iken, 2021 yılı Temmuz ayında 27 milyon 685 bin dolar olarak gerçekleşti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TİM temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Elazığ'da Temmuz ayında gerçekleştirilen 27 milyon 599 bin dolarlık ihracatla bu yılın ilk 7 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 192 milyon 884 bin dolar olduğunu, geçen yılın ilk 7 aylık döneminde ise 82 milyon dolar ihracat yapıldığını belirten Başkan Arslan, "2021 yılı ilk 7 aylık dönemine baktığımızda ilimizin ihracattaki potansiyeli deprem öncesi yani 2019 yılı rakamlarını da geride bırakmıştır. 2019 yılı ilk 7 ayda toplam 127 milyon 658 bin Dolar ihracat yapılmıştır" dedi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan konuya ilişkin değerlendirmesinde, "TİM verilerine göre 2020 yılı için Elazığ İhracat rakamları Temmuz Ayı 6 milyon 662 bin dolar iken 2021 yılı Temmuz ayında 27 milyon 685 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde toplam olarak 82 milyon dolar ihracat yapılırken, 2021 yılın ilk 7 aylık döneminde ise 192 milyon 884 bin dolar ihracat yapıldığını görüyoruz. Deprem öncesi yani 2019 yılının ilk 7 aylık dönemindeki toplam ihracatımız ise 127 milyon 685 bin Dolardır. 2021 yılı ihracat rakamlarımızda 2019 yılını da geride bırakmış durumdayız. Elazığ bu Temmuz ayı ihracat performansı ile ülke genelinde 37. Doğu Anadolu Bölgesinde ise birinci sırada yer almıştır. Yılın ilk 7 aylık toplamında ise Elazığ çok az bir farkla bölgede ikinci sıradadır. Madencilik ürünleri ihracatımızda ilk sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kimyevi maddeler, su ürünleri, mobilya gibi sektörlerde de bir önceki yıla nazaran ihracat artışının yaşandığını görmekteyiz" diye konuştu.

Başkan Arslan, 2021 yılında 62 ülkeye Elazığ'dan doğrudan ihracat yapıldığını vurgulayarak, "İhraç ürünlerimizde ilk sırayı 175 milyon dolarla madencilik ürünleri alıyor. Bunu sırayla 8 milyon mobilya, 4 milyon su ürünleri, 2 milyon kimyevi maddeler sanayi, 1 milyon iklimlendirme sanayi, 1 milyon demir ve demir dışı metaller sanayi izliyor. İhracatımızda Çin 58 milyon dolar ile ilk sırda bulunurken, İsveç 31 milyon dolar, Endonezya 25 milyon dolar, Romanya 16 milyon dolar, ABD 10 milyon dolar, G. Kore 8 milyon dolar, Gürcistan 7 milyon dolar, Irak 6,5 milyon dolar, Japonya 5.5 milyon dolar ve Sırbistan 5 milyon dolar ile izliyor. Küçük çaplı da olsa yaş sebze ve meyve, yazılım, kuru meyve, makine ve aksamları, hazır giyim, elektronik ve elektronik gibi sektörlerin de ihracata başlamış olması gelecek adına umut vermektedir" şeklinde konuştu.

Elazığ TSO olarak ilin ihracatının yükseltilmesi ve ihracatçı firma sayısının artırılması için yoğun bir çaba içinde olduklarını aktaran Başkan Arslan, "Elazığ TSO bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İhracat Ofisini oluşturduk, DAİB Elazığ Şubesinin açılışını gerçekleştirerek personel atamasını sağladık, Fırat Kalkınma Ajansımıza sunmuş olduğumuz İhracat Hızlandırma Merkezi projemizi uygulamaya aldık. Dış ticaret alanında ülkemizin en önemli platformlarından biri olan TradeValley ile işbirliği protokolü imzalayarak 2021 Ocak ayı itibarı ile bir dizi faaliyet takvimini uygulamaya aldık. Tüm bu girişimlerimiz sonrasında bugün baktığımızda geçen yıl 58 olan ihracatçı firma sayımızın bugün 67'ye yükselmiş olmasından çok büyük bir mutluluk duymaktayız. İhracatçı firma sayısı ve ihracat ürünlerindeki çeşitlilik ile yıl sonu itibarı ile son yılların ihracat rekoruna gideceğimizi beklemekteyiz" diye kaydetti. - ELAZIĞ