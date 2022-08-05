Elazığ'daki asayiş uygulamalarında bin 905 şahıs sorgulandı

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında bin 905 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 102 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 905 şahıs sorgulanırken 54 umuma açık işyeri denetlendi. 3 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılırken 1 şahsın üzerinde ise tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 8 şahsın yakalandığı ve hırsızlık yaparken suçüstü yapılan 2 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi. Kayıp 2 şahsın da bulunduğu aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ifade edildi. - ELAZIĞ