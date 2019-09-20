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Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel oldu

1 saat önce

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü görevine Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel getirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel oldu, System.String[]

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü görevine Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel getirildi.


Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişirken, aralarında Elazığ'ında olduğu 17 il emniyet müdürü ise merkeze çekildi. 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise yeni isimler atandı. Yeni kararnameyle Elazığ İl Emniyet Müdürü Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü gerini yürüten Celal Sel getirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.


Celal Sel Kimdir?


Emniyet Müdürü Celal Sel, aslen Kütahya'nın Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur. Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir 'de Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul'da görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Baş Müfettişi olarak göreve başlamıştır. 19.01.2015 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sel, 26.10.2016 tarihinden itibaren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Emniyet Müdürü Sel'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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