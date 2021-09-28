Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuklara trafik eğitimi verdi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi Harput mahallesinde çocuklara trafik eğitimi verdi.

Eğitim sonrası komutanlık tarafından temin edilen; oyuncak ve çeşitli hediyeler, öğrencilere verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu haftaki durağı Harput mahallesi oldu. Jandarma trafik timleri, öğrencilere trafik kurallarını, trafikte sorumlu bireyin nasıl olunacağı hakkında bilgiler verdi.

Eğitimin ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen hediyeler öğrencilere verildi. Küçük öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma bu faaliyetiyle hem öğrencileri eğitti hem de sevindirdi.

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