Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi

29.07.2022 10:04
Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sıcak havaların artmasıyla birlikte vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sıcak havaların artmasıyla birlikte vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrice ilçesinde sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlarla tek tek konuştuktan sonra dikkat etmeleri gereken hususları anlatan broşür dağıttı. Ekiplerin, yaz ayları boyunca vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Hollanda'dan geldiğini aktaran Yusuf Yılmaz, "Jandarma ekiplerimiz bizlere insan hayatının kolay olmadığını belirtti. Ailesi ile gelen vatandaşlarımız çocuklarına dikkat etsinler. İnsanın göz ağrısını hiçbir insan kaybetmek istemez. Jandarma ekiplerimiz de bunu ifade etti. Bizi bilgilendirdikleri için teşekkür ederiz" dedi.

Kendilerini bilgilendirdikleri için jandarma ekiplerine teşekkür eden vatandaşlardan Özgür Bakır, "Burada her sene boğulma olayları gerçekleşmektedir. Yüzmeyi bilsen dahi suya tedbiri girmek zorundasın. Can simidi yanımızda taşımamız lazım. Ben 40 yıla yakındır yüzmeyi biliyorum ama yine de derine gitmeye korkuyorum. Çünkü kramp tutabilir her an her şey olabilir. Ondan dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. Jandarma ekiplerimize vatandaşları bilgilendirdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirdikten sonra broşür dağıtmasının çok iyi olduğunu aktaran yüzme hocası Mehmet Ali Acun ise "Bu sayede vatandaşlarımız bilgileniyor ve su da fazla açılmazlar. Ne kadar yüzmeyi iyi bilsen de insan bir anlık dalgınlıkta boğulabilir. Milli sporcular dahi boğulabiliyor. Vatandaşlarımızın derine dalmasını tavsiye etmiyorum. Zaten kendi öğrencilerimi dahi fazla açılmalarına izin vermiyorum. Ekiplerimizin insanları bilgilendirmesi de çok iyi oluyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi - Son Dakika

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