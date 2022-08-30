Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi - Son Dakika
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi

30.08.2022 00:26
Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi alan personel için tören düzenlendi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Vali Dr. Ömer Toraman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren tarafından rütbe terfi alan personele yeni rütbeleri takıldı. Törene Vali Dr. Ömer Toraman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, personeller ve aileleri katıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ İl Jandarma Komutanlığında rütbe terfi töreni düzenledi - Son Dakika
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