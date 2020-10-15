Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Emma Cannon'u transfer etti - Son Dakika

Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Emma Cannon'u transfer etti

15.10.2020 16:43
Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Emma Cannon'u transfer etti, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Emma Cannon'u kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, ABD'li oyuncu Emma Cannon'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yıldız oyuncularından 31 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Emma Cannon kadroya dahil edildi.

Forvet ve pivot olarak oynayan Emma Cannon, daha önce WNBA'de Phoenix Mercury ve Connecticut Sun, Macaristan'da ise NKE-Csata takımında forma giydi.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, ABD'li oyun kurucu Chennedy Carter'ın disiplin problemi nedeniyle, Reshanda Gray'in ise ailevi problemleri nedeniyle sözleşmelerinin karşılıklı mutabakat neticesinde feshedildiğini ve bu sebeple ABD'li oyuncu Emma Cannon ile bir anlaşma imzalandığını söyledi.

Ligde 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Alpay, transferin takım için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare, ABD'li basketbolcu Emma Cannon'u transfer etti - Son Dakika Spor

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