Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi - Son Dakika

Yarın oynanması planlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi maçı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem dolayısıyla ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle; 25 Ocak Cumartesi günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanacak Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi mücadelesi ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

(İHA)