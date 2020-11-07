Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.11.2020 19:47
Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de, 4'ü sporcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de, 4'ü sporcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım içerisindeki öksürük ile boğaz ağrısı şikayetleri üzerine sporcu ve teknik ekibinin sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 4'ü sporcu 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, "Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. 4 oyuncumuz ile ekibimizden 4 çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp, tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Sporcu, Elazığ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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