Elazığ İl Özel İdare'de Başkan Uçar istifa etti

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Sebahattin Uçar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Sebahattin Uçar, istifa etti. Yazılı bir açıklama yayımlayan Uçar, yaşadığı iş yoğunluğundan ötürü böyle bir karar aldığını söyledi.



Son 15 yılını Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nün başında geçirdiğini kaydeden Uçar, açıklamasında, "Doğu ve Güneydoğu'da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takımı olan tek il olarak Süper Lig'e çıktığımız ilk yılda Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanarak büyük bir gurur yaşadık. Bu güzel ve güçlü ailenin başında 15 yıldır bulunma yetki ve sorumluluğunu şahsıma veren İl Özel İdare Spor Kulübü Genel Kurul Üyelerine, beraber çalışmaktan son derece mutlu olduğum, her türlü fedakarlığı yaparak bu başarının kazanılmasında çok büyük emekleri olan yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, sporcu ve teknik heyetimize, spor kulübümüzün emektar çalışanlarına; her zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Valimize, Belediye Başkanımıza, her zaman sesimiz olan Elazığ'ımızın çok değerli basınına, 2019-2020 sezonunda kulübümüze sponsor olarak büyük destek veren çok değerli yöneticilere, her zaman ve her yerde desteklerin en büyüğünü veren çok değerli taraftarlarımıza ve ismini anmayı unuttuğum emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşadığım iş yoğunluğunun kulübümüzün başarısına olumsuz yansımaması adına büyük bir onur duyduğum Başkanlık görevinden ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ