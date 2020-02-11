Son Dakika › Spor › Elazığ İl Özel İdare, deprem nedeniyle Ankara'ya taşındı - Son Dakika Spor
Elazığ İl Özel İdare, deprem nedeniyle Ankara'ya taşındı
7 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare'nin, yaşanan deprem felaketi nedeniyle iç saha maçlarını sezon sonuna kadar Ankara'da oynayacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare'nin, yaşanan deprem felaketi nedeniyle iç saha maçlarını sezon sonuna kadar Ankara'da oynayacağı bildirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, lig maçlarını oynamaya devam edecektir. 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice'de yaşanan deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare'nin iç saha karşılaşmaları Türkiye Basketbol Federasyonu'nca Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynatılacaktır" denildi. - ELAZIĞ
Son Dakika İmamoğlu'nun "Kayak nasıldı?" diye soran AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür ettiği iddia edildi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı 750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı