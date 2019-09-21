Son Dakika Haberleri: Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe'den Kia Vaughn'u transfer etti!
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Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe'den Kia Vaughn'u transfer etti!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşında ve 1,93 metre boyundaki pivotun transfer edildiği belirtildi.

Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe'den Kia Vaughn'u transfer etti!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşında ve 1,93 metre boyundaki pivotun transfer edildiği belirtildi.


Vaughn'un takımın başarısına büyük katkı sunacağı belirtilen açıklamada, "Yeni oyuncumuz Kia Vaughn transferinin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.


Mandanda ile NBA QUIZ;


Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Kia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:15 
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