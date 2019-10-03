Elazığ İl Özel İdare, Iva Slonjsak'ı transfer etti
1 saat önce
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Çukurova Basketbol takımında forma giyen 22 yaşındaki Slonjsak'ın transfer edildiği belirtildi.
Genç oyuncunun takıma büyük fayda sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Takıma yeni katılan Iva Slonjsak'a bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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