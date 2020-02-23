Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti - Son Dakika Spor

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti

6 saat önce

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekibi Las Vegas Aces'ten Jackie Young'u kadrosuna kattı.

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti, System.String[]

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekibi Las Vegas Aces'ten Jackie Young'u kadrosuna kattı.


Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare, kadrosuna takviye yaptı. Elazığ depremi sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan Bordo-beyazlı kulüp, Amerika'nın en üst düzey ligi olan WNBA'den 23 yaşındaki guard Jackie Young ile anlaşma sağladı.


1997 Amerika Indiana doğumlu olan Jackie Young, Notre Dame Koleji'nin ardından WNBA ekibi Las Vegas Aces tarafından keşfedildi ve bu takımda yıldızını parlattı. 1.83 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon WNBA'de 34 maça çıktı ve 4.5 asist, 0.4 blok ve 6.6 sayı ortalamaları tutturdu. Transfere ilişkin olarak Elazığ İl Özel İdare Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bordo-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

basketbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı
Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:19:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]