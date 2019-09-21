Son Dakika Haberleri: Elazığ İl Özel İdare, Kia Vaughn'u transfer etti
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Elazığ İl Özel İdare, Kia Vaughn'u transfer etti

36 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

Elazığ İl Özel İdare, Kia Vaughn'u transfer etti, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşında ve 1,93 metre boyundaki pivotun transfer edildiği belirtildi.

Vaughn'un takımın başarısına büyük katkı sunacağı belirtilen açıklamada, "Yeni oyuncumuz Kia Vaughn transferinin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Elazığ, Kia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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