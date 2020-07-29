Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Alpay'dan milletvekillerine ziyaret

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, Elazığ milletvekillerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında Ankara'da bulunan Kulüp Başkanı Alpay, TBMM'yi ziyaret ederek AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü.

Alpay, ziyaretinde milletvekillerine kulübün gelecek sezon hedeflerini anlattı, yeni yönetim kadrosunu tanıttı.

Ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede Alpay, Elazığlı vekillerin takıma tam destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz, geçtiğimiz sezon ligi 8. bitiren Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'mızı yakından takip ediyor. Milletvekillerimizin övgülerine mazhar olduk. Elazığ'ı ve kadın basketbolunu başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Milletvekillerimiz bizlere tam destek vereceklerini kaydettiler. Kadın Basketbol Takımımınız 2020-2021 sezonunda Avrupa liginde mücadele edecek. Yeni sezon için hazırlıklarımız sürüyor. Milletvekillerimiz ile görüş alışverişinde de bulunduk. Ziyaret oldukça faydalı geçti. Milletvekillerimizin göstermiş olduğu ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum."