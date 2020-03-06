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Elazığ İl Özel İdare'nin, erteleme maçının tarihi belli oldu
6 saat önce
Elazığ'da yaşanan deprem sonrası ertelenen B. Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçının tarihi netlik kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
Elazığ'da yaşanan deprem sonrası ertelenen B. Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi maçının tarihi netlik kazandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanması gereken ancak deprem nedeniyle ertelenen B. Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçının tarihi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı. Deprem sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan Bordo-Beyazlı ekip, 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi ile 11 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ
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