Elazığ İl Özel İdare'nin, erteleme maçının tarihi belli oldu

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası ertelenen B. Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi maçının tarihi netlik kazandı.



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanması gereken ancak deprem nedeniyle ertelenen B. Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçının tarihi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı. Deprem sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan Bordo-Beyazlı ekip, 16. hafta erteleme maçında Çankaya Üniversitesi ile 11 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ