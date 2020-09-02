Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay'dan, Türkoğlu'nu ziyaret etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor'un Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Alpay, kulübün yeni dönem çalışmaları ve transferlerine ilişkin Türkoğlu'na bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkoğlu, Elazığ'ın basketboldaki ilerleyişinin devam ettiğini belirtti.

Türkoğlu, "Elazığ'dan başlayarak bölge illerde basketbol kültürünün yayılması oldukça önemli. Biz, basketbolun Elazığ'da oynanmasını ve üst seviyelere çıkmasını kıymetli buluyoruz. Elazığ basketbolu Türkiye'de iyi bir noktaya geldi. Kadın basketbol takımının bu yıl Avrupa'da mücadele edecek olması çok önemli. Takıma ve kulübe başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Türkiye Kupası finallerinin Elazığ'da oynanmasını istiyoruz"

Alpay ise Elazığ'da basketbol sporunun hak ettiği değeri bulması için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kendilerini kabul eden Türkoğlu'na teşekkür eden Alpay, "Başkanımız Hidayet Türkoğlu, ülkemizin milli gururu, milli efsanesidir. Başkanlığı süresince ülkede basketbolu daha ileri seviyelere getirdi. Kendisine bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sene Kadınlar Türkiye Kupası'nın Elazığ'da oynanması noktasında da bize destek vereceğine inanıyorum. Türkiye Kupası finallerinin Elazığ'da oynanmasını, depremin Elazığ'a vermiş olduğu yaraların sarılması, gençlere ve çocuklara moral olması, spora olan ilgilerini arttırması bakımından oldukça önemli buluyorum." dedi.