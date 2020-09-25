Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi - Son Dakika

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor'un başkanı Mustafa Alpay, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak takıma destek istedi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor'un başkanı Mustafa Alpay, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak takıma destek istedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında Ankara'ya giden Alpay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Halis Yunus Ersöz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilgi Teknolojileri Kurumu Daire Başkanı Abdulkerim Gün ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem'i ziyaret ederek isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti, takıma destek istedi.

Temasları sonrası açıklama yapan Alpay, ziyaretlerinde kulübün transfer çalışmaları ile takımın durumu hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Takımın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu, bu konuda destek istediklerini aktaran Alpay, şunları kaydetti:

"İl Özel İdare bünyesinde bulunan kulüp binasının yeniden inşası için destek talebinde bulunduk. Elazığ deprem ve salgın sonrası ekonomik olarak büyük zarar gördü ve bu olumsuz havayı biraz olsun ortadan kaldırmak için Türkiye Kupası Finallerinin Elazığ'da oynanmasını istediğimizi kendilerine ilettik. Temaslarımız son derece olumlu geçti. Bizlere gösterdikleri ilgi için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Alpay, 3 Ekim itibarıyla Süper Lig'in başlayacağını anımsatarak, "Zorlu bir sezon olacağını bekliyoruz. Bu yıl hem süper ligde hem de Avrupa liginde mücadele vereceğiz. Güçlü bir takım kurduk. Kadın basketbol takımımız şu anda hazırlık maçları yapıyor. Maç sonuçlarından son derece memnunuz. Oyuncularımızın performanslarını bir nebze de olsa test etmiş oluyoruz. Kızlarımızın moralleri son derece iyi. İnşallah bu yıl Elazığ'a yakışan neticeler alacağız." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Alpay, Ankara, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi - Son Dakika Spor

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