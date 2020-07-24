Elazığ İl Özel İdare ülkemizi EuroCup'ta temsil edecek

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan takımlarının 2020-2021 sezonunda FIBA Avrupa Kupası müsabakalarına katılmaya hak kazandığını belirtti.

Şampiyona için vakit kaybetmeden ilgili yerlere gereken başvuruyu yaptıklarını ve imzaların atıldığını aktaran Alpay, şunları kaydetti:

"Bu sene şehrimizi ve ülkemizi Avrupa arenasında temsil edeceğiz. Elazığ ve ülkemize hayırlı olsun. Şüphesiz ligin en iddialı takımlarından biriyiz. Lige damga vuran takım olma isteğimizi geçtiğimiz sezon çok çaba sarf ederek göstermiştik. Bu vesileyle, kulübümüze bugüne kadar hizmet etmiş tüm yönetici ve sporcularımıza, bu süreçte büyük gayret gösteren başkan vekilimiz Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu'na, genel sekreterimiz Ahmet Doğuş Cantürk'e, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş ile tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."