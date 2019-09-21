Elazığ İl Özel İdare'ye bir takviye de WNBA'den! Amerikalı Riquana Williams...
1 saat önce
Elazığ İl Özel İdare'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;"Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız son olarak WNBA takımlarından Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile anlaşmaya vardı.
Elazığ İl Özel İdare'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;
"Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız son olarak WNBA takımlarından Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile anlaşmaya vardı. Riquana Williams'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:45
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