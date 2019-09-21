Son Dakika Haberleri: Elazığ İl Özel İdare'ye, Los Angeles Sparks ve Fenerbahçe'den transfer
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Elazığ İl Özel İdare'ye, Los Angeles Sparks ve Fenerbahçe'den transfer

1 saat önce

Kadın Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile Fenerbahçe'den Kia Vaughn'u transfer etti.

Elazığ İl Özel İdare'ye, Los Angeles Sparks ve Fenerbahçe'den transfer, System.String[]

Kadın Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile Fenerbahçe'den Kia Vaughn'u transfer etti.


Elazığ İl Özel İdare'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız son olarak WNBA takımlarından Los Angeles Sparks takımında forma giyen Amerikalı gard Riquana Williams ile anlaşmaya vardı. Riquana Williams'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz. Takımımız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında hem Süper Lig hem de Türkiye şampiyonluğu kupası kazanan Kia Vaughn'u kadrosuna kattı. 1 metre 93 santim boyundaki pivot, yeni sezondan itibaren takımımızın başarısı için mücadele edecek. Kia Vaughn'a Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımımız'a hoş geldin diyor, takımımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Los Angeles, Fenerbahçe, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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