Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabuncu görevden alındı
1 saat önce
Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Sabuncu görevden alınırken, yerine Vali Yardımcısı Mustafa Gül atandı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Sabuncu görevden alınırken, yerine Vali Yardımcısı Mustafa Gül
atandı.
Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Sabuncu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine göre görev görevden alındı.Yerine Vali Yardımcısı Mustafa Gül bakanlık onayıyla atandı. - ELAZIĞ
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