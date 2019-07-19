Son Dakika Haberleri: Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabuncu görevden alındı
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Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabuncu görevden alındı

1 saat önce

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Sabuncu görevden alınırken, yerine Vali Yardımcısı Mustafa Gül atandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabuncu görevden alındı, System.String[]
Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Sabuncu görevden alınırken, yerine Vali Yardımcısı Mustafa Gül atandı.

Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Sabuncu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine göre görev görevden alındı.Yerine Vali Yardımcısı Mustafa Gül bakanlık onayıyla atandı. - ELAZIĞ
Mustafa Gül, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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