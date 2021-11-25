Elazığ İl Özel İdaresi'nden muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Elazığ İl Özel İdaresi, İmar Kanunu ve kaçak yapılaşma ile ilgili muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kentin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hizmetlerini sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin belirli dönemlerde muhtarlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde İmar Kanunu ve kaçak yapılaşmanın doğuracağı sorunlara ilişkin mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İmar kanununda yer alan düzenlemeler ve kaçak yapılaşma ile ilgili süreçler, sorunlar ve çözüm önerileri ile muhtarların hem İmar Kanunu hem de kaçak yapı ile mücadele çerçevesinde yapması gerekenlere ilişkin bilgiler verildi.

İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi tarafından hazırlanan köy yerleşik alan haritaları da muhtarlara teslim edildi.

Diğer ilçelerde de yapılması planlanan toplantılar kapsamında tüm muhtarlar, köy yapılaşmasında uyulması gereken genel kurallar ile kaçak yapılaşmayla mücadelede yapılması gerekenler ve uygulanacak cezai işlemler hakkında bilgilendirilecek.