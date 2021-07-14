Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Doğuş Cantürk oldu

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında avukat Ahmet Doğuş Cantürk'ün, kulüp başkanı seçildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cantürk, İl Özel İdare Spor Kulübünün önemli bir sezonu geride bıraktığını belirterek, yeni dönemde şehrin tüm dinamikleri ile Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini aktardı.

Cantürk, "Geçtiğimiz dönem büyük emekler sarf eden Başkan Mustafa Alpay'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi tam bir Elazığ sevdalısıdır. Takım için elinden gelen her şeyi yaptı. Beni kırmayıp yönetimde yer aldığı için ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu bir bayrak yarışı. Hep birlikte daha çok çalışarak Elazığ'ımızı daha iyi yerlere taşıyacağız. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eski başkan Mustafa Alpay da İl Özel İdare Spor Kulübü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Sıkıntı bir süreçte devraldıkları takım ile Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynadıklarını belirten Alpay, görevi Ahmet Doğuş Cantürk'e devrettiğini, Cantürk'ün de kulüp için elinden geleni yapacağına inandığını kaydetti.