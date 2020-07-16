Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı

Olağanüstü Genel Kurul sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş tarafından eski başkan Sabahattin Uçar'a plaket verildi. - ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, olağanüstü genel kurula gitti. İl Özel İdare Genel Meclis Salonu'nda yapılan ve tek listeyle gerçekleştirilen genel kurul sonunda başkanlığa iş adamı Mustafa Alpay seçildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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