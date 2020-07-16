Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı - Son Dakika

Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdarespor'da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı, başkanlığa Mustafa Alpay seçildi.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdarespor'da Olağanüstü Genel Kurul yapıldı, başkanlığa Mustafa Alpay seçildi.

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Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, olağanüstü genel kurula gitti. İl Özel İdare Genel Meclis Salonu'nda yapılan ve tek listeyle gerçekleştirilen genel kurul sonunda başkanlığa iş adamı Mustafa Alpay seçildi.

Alpay başkanlığındaki yönetim kurulunda, Abdulkerem Abbasoğlu, Ali Şiş, Emrah Çiftçi, Ahmet Doğuş Cantürk, Ramazan Bulut, Cumali Demiroğlu, Orçun Coşkun, Ahmet Koçdemir, Murat Yerlikaya, Murat Okubay, Abdulsamet Eren, Bekir Yuşan yer aldı.

Olağanüstü Genel Kurul sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş tarafından eski başkan Sabahattin Uçar'a plaket verildi. - ELAZIĞ

Mustafa Alpay, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdarespor'da genel kurul yapıldı - Son Dakika Spor
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