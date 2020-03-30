Elazığ İl Pandemi Kurulu koronavirüs tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

Elazığ İl Pandemi Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanı, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalara ilave tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu haller dışında dışarı çıkılmamasını sağlamak üzere ilgili ekiplerin kontrol ve denetim yapması, çocukların market, pazar gibi kalabalık mekanlarda dolaşmasının geçici olarak yasaklanması, tüm iş yerlerinde, ödeme noktalarında, PTT, banka gibi kalabalık oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, hijyene, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi önlemlere uyulması kararlaştırılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek veya uzaktan çalışma modellerinin uygulanması, geri dönüşüm malzemelerinin ilgili firma çalışanlarınca toplanılması ile geçici konteyner konaklama alanlarına zaruri iş ve hizmetler dışında misafir girişleri kısıtlanmıştır. Zaruri haller dışında ulaşım seferleri durdurulmuştur."