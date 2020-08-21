Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat, Kovid-19 ile mücadele sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Hastanelerimizdeki hizmet akışı kesintisiz devam etmektedir. Pandemi ile mücadele yanında diğer rutin hizmetlerimizi de başarılı bir şekilde yürütmekteyiz."

Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında yürütülen çalışmalarla dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Ülkenin salgınla mücadelede araç ve gereç yönündeki donanımlı sağlık alt yapısının diğer ülkeler tarafından büyük takdir gördüğünü ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Hastanelerimizdeki hizmet akışı kesintisiz devam etmektedir. Pandemi ile mücadele yanında diğer rutin hizmetlerimizi de başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Gerek personel ve gerekse de malzeme yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamakla beraber ileriye dönükte her türlü tedbir alınmıştır. Daha önce olduğu gibi yine siz değerli halkımızın katkılarıyla bu süreçten başarıyla çıkacağız. Bunun içinde maske, sosyal mesafe ve el temizliğe başta olmak üzere hijyen en önemli kişisel koruma ve güvencemizdir. Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda hareket edilmesi de ayrıca önem arz etmektedir."

Polat, vatandaşların pandemi süreci ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dışında sosyal medyadaki yanlış paylaşımlara itibar etmemelerini önemle vurguladı.

Kurum olarak Bakanlığın talimatları doğrultusunda başta Valilik olmak üzere diğer tüm kurumlarla istişare halinde süreci yürüttüklerini aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Kurallara uyulması ve sıkı tedbirler sayesinde bu süreç kolaylıkla aşılacaktır. Ülkemizde, ilimizin de arasında bulunduğu sayılı illerde hizmete açılan şehir hastanemiz deprem sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinde de hem şehrimize hem de çevre illerimize başarılı bir şekilde hizmet vererek önemli bir görevi başarıyla sürdürmektedir. Yine diğer sağlık tesislerimiz ile birlikte kamu ve özel ayırt etmeden tüm sağlık çalışanlarımız tarafından 7/24 fedakarca hizmet verilmektedir."