Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat'tan koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gelinen normalleşme sürecinde vatandaşları rehavete kapılmaması uyarısında bulundu.

Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi kentte de salgının yayılma hızının kontrol altına alınmaya başlandığını belirtti.

Bu kapsamda bugün başlayan normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmadan ve tedbirleri elden bırakmadan koronavirüsten korunma kurallarına harfiyen uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Polat, şunları söyledi:

"Koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Bu iyileşmenin sürdürülmesinde hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın hayatları pahasına canla başla çalışmaları yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır. Bu noktaya geldikten sonra bu emeklerin heba edilmesine müsaade edilmemelidir. Ülkemiz bu mücadeleyi diğer ülkelere nazaran en az vaka sayısı ve kayıpla sürdürmektedir."

Polat, "Salgının başında olduğu gibi sosyal mesafeye dikkat edilmeli, maske takılması gereken alanlarda maske takılmaya devam edilmelidir. Başta el yıkama olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Zorunlu haller dışında evden çıkmamaya özen gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.