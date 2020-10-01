Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'tan Kovid-19'a ilişkin uyarı - Son Dakika

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, salgın ile mücadelede kontrollü sosyal hayatın önemine değinerek, vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının riskli kişilerde ağır seyrettiğini vurgulayan Polat, "Kovid-19 oldukça bulaşıcı bir hastalık olması ve riskli kişilerde ağır seyretmesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemidir. Sonbahar aylarının gelmesiyle grip vakalarının da görülmeye başlanacağı bir döneme girmekle birlikte kapalı ve yeterince havalanmayan ortamlarda vakit geçirme süremiz artış gösterecektir. Bu nedenle alacağımız tedbirler daha büyük önem kazanmaktadır." dedi.

Bu salgının tüm toplumu ilgilendiren bir problem olduğuna işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede toplum olarak üstümüze düşen görev kişisel hijyen kurallarına uymak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Tüm akut solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler koronavirüs için de geçerlidir. Ellerin sık sık sabunla en az 20 saniye yıkanması el hijyeni sağlamada yeterlidir. Aynı zamanda ellerimizin göz, ağız, burunla temasından kaçınmalıyız. Bu mücadelede diğer silahımız olan maskenin doğru kullanımı da kritik öneme sahiptir. Maskenin burnumuzu ve ağzımızı tamamen kapatacak şekilde olması, takarken ve çıkarırken maskenin kirlenen ön kısmına dokunmayıp, maskenin ip ya da lastik kısmını kullanmakla beraber maskenin ön kısmına elimizin temas etmesi halinde elimizi sabunlu su ya da el dezenfektanı ile temizlememiz gerekmektedir."

Zorunlu olmadıkça sağlık merkezlerine gidilmemesinin önemine değinen Polat, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda da diğer hastalarla temasın en aza indirilmesi gerektiğini aktardı.

Polat, şöyle konuştu:

"Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. Bu virüs ile mücadelede başarı ancak toplumun içine dahil olduğu bir mücadele ile mümkündür. Bu mücadelede toplum olarak üstümüze düşen görev kişisel hijyen kurallarına uymak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Hastanelerimizdeki hizmet akışı kesintisiz devam etmektedir. Pandemi ile mücadele yanında diğer rutin hizmetlerimizi de başarılı bir şekilde yürütmekteyiz. Gerek personel ve gerekse de malzeme yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun belirtmiş olduğu kuralara uyarak bu süreci vatandaşlarımızla başarılı bir şekilde atlatacağımızdan şüphemiz yoktur."