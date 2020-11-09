Elazığ İlim Yayma Cemiyetinden 500 yetim çocuğa kışlık giysi yardımı - Son Dakika

Elazığ İlim Yayma Cemiyeti, "Yetimler üşümesin" sloganıyla ihtiyaç sahibi 500 yetim çocuğa bot ve mont yardımı yaptı.

Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından hayırsever iş adamlarının destekleri ile 500 çocuğa bot ve mont desteğinde bulunuldu.

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Hanım Birimi Sorumlusu Nevruz Demir Bayer, yetimlere yapılan yardımların önemine değindi.

Komisyonun 5 yıldır "Yetimler üşümesin" sloganıyla çalışma yürüttüğünü kaydeden Bayer, "Bugün 500 yetim çocuğumuza bot ve mont hediye etmekteyiz. Milletçe geçirdiğimiz bu zor zamanlarda çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli olduğundan gerekli önlemlerimizi alarak etkinliğimizi büyük bir dikkat içerisinde yapmaktayız. Desteğini esirgemeyen değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.