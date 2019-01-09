Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi
1 saat önce
Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kar
yağışı nedeniyle Elazığ
'ın Karakoçan
ve Palu
ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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