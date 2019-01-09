Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Kar, Palu, Karakoçan, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 8 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 23:51:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]