Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Palu
ve Karakoçan
ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır" denildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: DHA
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