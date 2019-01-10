Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kar Tatili

Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ'ın 2 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır" denildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Karakoçan, Palu, Elazığ, Güncel
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