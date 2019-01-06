Elazığ'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kısmi Kar Tatili
1 saat önce
ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar yarın için tatil edildi.
ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle Karakoçan
, Kovancılar
ve Palu
ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar yarın için tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı taşımalı eğitim merkezlerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak günü tatil edildiği duyuruldu. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:21 Kaynak: DHA
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