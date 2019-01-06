Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kısmi Kar Tatili

Elazığ'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kısmi Kar Tatili

1 saat önce

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar yarın için tatil edildi.

Elazığ'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kısmi Kar Tatili, System.String[]
ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle  Karakoçan, Kovancılar ve  Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar yarın için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı taşımalı eğitim merkezlerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak günü tatil edildiği duyuruldu. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:21 Kaynak: DHA

Kovancılar, Karakoçan, Elazığ, Güncel
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