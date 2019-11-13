Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

6 saat önce

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 ayrı yer 2020 yılının Aralık ayı sonuna kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Elazığ'ın 4 ilçesinde 15 ayrı yer 2020 yılının Aralık ayı sonuna kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.


Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1715 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.


Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya ilçesinde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1,2 Bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı- Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Alacakaya, Arıcak, Aralık, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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