Elazığ'ın 6 İlçesinde Kar 77 Köy Yolunu Kapattı
1 saat önce
Elazığ'ın ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından 6 ilçeye bağlı 77 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ
'ın ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından 6 ilçeye bağlı 77 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ'ın bazı ilçelerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışının etkili olması nedeniyle daha önce yolları açılan 77 köyün yolu tekrar ulaşıma kapandı.Kapanan köy yollarından 10'unun Alacakaya
, 2'sinin Arıcak
, 5'inin Maden, 20'sinin Kovancılar
, 15'inin Sivrice
ve 25'inin de Palu
ilçesinde olduğu bildirildi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin karla kapanan köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
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